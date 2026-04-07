Orbán aurait proposé son aide à Poutine pour régler la guerre en Ukraine

Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán aurait proposé d’aider le président russe Vladimir Poutine « de quelque manière que ce soit » pour parvenir à une issue au conflit en Ukraine, selon une transcription d’un échange téléphonique révélée par Bloomberg.

D’après ces informations, Viktor Orbán aurait notamment évoqué la possibilité d’organiser un sommet à Budapest afin de faciliter des discussions de paix. Cette proposition remonterait à un appel daté du 17 octobre entre les deux dirigeants.

La véracité de cette transcription n’a toutefois pas été confirmée de manière indépendante, et le gouvernement hongrois n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters indique ne pas avoir pu vérifier le contenu de cet échange.

Cette révélation intervient dans un contexte où la Hongrie adopte régulièrement une position distincte au sein de l’Union européenne concernant la Russie et la guerre en Ukraine. Viktor Orbán a souvent plaidé pour des solutions diplomatiques et critiqué certaines sanctions occidentales.

Si elle se confirmait, cette initiative illustrerait la volonté de Budapest de jouer un rôle de médiateur, tout en alimentant les débats sur les relations entre la Hongrie et la Russie au sein du bloc européen.