BTP : une exposition aux risques nettement supérieure à la moyenne selon Santé Publique France

Les salariés du bâtiment et des travaux publics sont nettement plus exposés aux risques professionnels que le reste des travailleurs, selon une étude de Santé publique France. L’agence estime qu’ils sont trois à dix fois plus concernés par certaines nuisances comme le bruit ou les polluants.

Le secteur, qui emploie environ 1,5 million de personnes, concentre à lui seul une part importante des accidents du travail. Entre 2019 et 2022, il a représenté 15 % des accidents avec arrêt et 20 % des décès liés à l’activité professionnelle.

Des conditions de travail particulièrement exposées

L’étude met en évidence une forte exposition au bruit, qui concerne plus de six travailleurs sur dix, mais aussi aux poussières de silice, aux solvants ou encore aux poussières de bois. Ces facteurs augmentent les risques de maladies professionnelles et d’atteintes à la santé sur le long terme.

Face à ces constats, Santé publique France appelle à renforcer la prévention et la surveillance médicale, notamment pour les profils les plus exposés comme les ouvriers et les artisans. L’agence souligne que la réduction de ces expositions constitue un enjeu majeur de santé publique.