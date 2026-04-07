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Deux fois plus de «Cauet sur Europe 2» à partir de ce mardi

7 avril 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
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Deux fois plus de «Cauet sur Europe 2» à partir de ce mardi

Dès le mardi 7 avril, Europe 2 installe « Cauet sur Europe 2 » deux fois par jour. Sébastien Cauet devient ainsi le seul animateur en France à accompagner les auditeurs du réveil au retour à la maison.

Europe 2 renforce sa grille avec une double dose de Cauet sur Europe 2 

Diffusée chaque matin entre 7h et 11h, l’émission sera désormais également proposée dans une nouvelle édition entre 15h30 et 18h. Sébastien Cauet devient ainsi le seul animateur à réveiller les auditeurs chaque matin et à les ramener le soir à la maison. Pour cette émission entièrement inédite, Sébastien Cauet et ses complices ont un seul objectif : faire rire et permettre aux auditeurs de rentrer chez eux de la meilleure des manières, au rythme de la musique Pop.

Succès d’audience pour Cauet sur Europe 2 

Entre 7h et 11h, l’animateur enregistre l’une des plus fortes progressions d’auditeurs (+148 000) et la plus forte progression de part d’audience du marché (x2).

Sur les 25-49 ans, l’émission fait un carton ! Affichant une hausse de 121 000 auditeurs sur un an (+40% d’AC) et la meilleure PdA (3,8%) depuis 5 ans1, elle signe la plus forte hausse du marché le matin sur cet indicateur (+124% en 1 an).

Cauet sur Europe 2 rencontre également un franc succès en podcast, avec plus de 500 000 téléchargements chaque mois.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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