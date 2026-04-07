Deux fois plus de «Cauet sur Europe 2» à partir de ce mardi

Dès le mardi 7 avril, Europe 2 installe « Cauet sur Europe 2 » deux fois par jour. Sébastien Cauet devient ainsi le seul animateur en France à accompagner les auditeurs du réveil au retour à la maison.

Europe 2 renforce sa grille avec une double dose de Cauet sur Europe 2

Diffusée chaque matin entre 7h et 11h, l’émission sera désormais également proposée dans une nouvelle édition entre 15h30 et 18h. Sébastien Cauet devient ainsi le seul animateur à réveiller les auditeurs chaque matin et à les ramener le soir à la maison. Pour cette émission entièrement inédite, Sébastien Cauet et ses complices ont un seul objectif : faire rire et permettre aux auditeurs de rentrer chez eux de la meilleure des manières, au rythme de la musique Pop.

Succès d’audience pour Cauet sur Europe 2

Entre 7h et 11h, l’animateur enregistre l’une des plus fortes progressions d’auditeurs (+148 000) et la plus forte progression de part d’audience du marché (x2).

Sur les 25-49 ans, l’émission fait un carton ! Affichant une hausse de 121 000 auditeurs sur un an (+40% d’AC) et la meilleure PdA (3,8%) depuis 5 ans1, elle signe la plus forte hausse du marché le matin sur cet indicateur (+124% en 1 an).

Cauet sur Europe 2 rencontre également un franc succès en podcast, avec plus de 500 000 téléchargements chaque mois.