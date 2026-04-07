Guerre en Iran : un ministre italien alerte sur un risque pour le leadership mondial des États-Unis

Le ministre italien de la Défense Guido Crosetto a mis en garde contre les conséquences de la guerre en Iran, estimant qu’elle pourrait compromettre le leadership mondial des États-Unis et faire peser un risque d’escalade majeure, y compris nucléaire.

Dans une interview accordée au quotidien italien Corriere della Sera, Guido Crosetto a exprimé ses inquiétudes face à la tournure du conflit, évoquant une possible « folie » liée à une montée des tensions. Il a souligné que cette guerre pourrait affaiblir la position internationale de Washington.

L’Italie, alliée des États-Unis au sein de l’OTAN, a récemment refusé d’autoriser des avions militaires américains à transiter par la base de Sigonella, en Sicile, en direction du Moyen-Orient. Cette décision illustre les réticences de certains partenaires européens à s’impliquer davantage dans le conflit.

Proche de la Première ministre Giorgia Meloni, Guido Crosetto a également évoqué le spectre d’une escalade nucléaire, rappelant les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Il a mis en garde contre la persistance des armes nucléaires et leur prolifération potentielle.

Ces déclarations traduisent les inquiétudes croissantes au sein des alliés occidentaux face à un conflit susceptible de déstabiliser davantage l’ordre international. Alors que les tensions se poursuivent, les appels à la retenue et à une solution diplomatique se multiplient.