Ukraine : la Russie confirme la mort de 16 Camerounais engagés dans les combats

Le gouvernement camerounais a annoncé que la Russie avait confirmé la mort de 16 de ses ressortissants engagés dans la guerre en Ukraine, marquant la première reconnaissance officielle de l’implication de citoyens du pays dans ce conflit.

Dans un communiqué diffusé par le ministère camerounais des Affaires étrangères, les autorités de Yaoundé ont indiqué avoir été informées de ces décès par la partie russe. Elles ont appelé les familles des victimes à se rapprocher des services compétents pour obtenir des informations et un accompagnement.

Cette révélation met en lumière la présence de combattants étrangers dans les rangs impliqués dans la guerre, un phénomène qui reste difficile à documenter mais qui suscite des préoccupations croissantes au niveau international.

Les circonstances précises de la participation de ces Camerounais aux combats n’ont pas été détaillées. Leur engagement pourrait être lié à des recrutements individuels ou à des réseaux informels, selon des observateurs.

Cette annonce souligne l’extension indirecte du conflit au-delà des frontières européennes, avec des ressortissants de pays tiers impliqués dans les opérations militaires. Elle pourrait également ouvrir un débat au Cameroun sur les conditions et les risques liés à ce type d’engagement à l’étranger.