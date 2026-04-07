Israël renonce à frapper un poste frontalier clé entre le Liban et la Syrie après des pressions diplomatiques

L’armée israélienne a finalement renoncé à frapper le principal point de passage frontalier entre le Liban et la Syrie, à Masnaa, après des efforts de médiation menés notamment auprès des États-Unis, selon une source libanaise informée du dossier.

Quelques jours plus tôt, Israël avait averti qu’il envisageait de cibler ce poste stratégique, accusant le Hezbollah de l’utiliser pour faire transiter des armes. Cette menace avait suscité de vives inquiétudes, compte tenu de l’importance du site pour les civils.

Le point de passage de Masnaa constitue en effet un axe crucial pour les déplacements entre les deux pays, notamment pour les populations fuyant les combats. Depuis le début de l’escalade au Liban début mars, près de 1 500 personnes auraient été tuées dans des frappes et opérations militaires israéliennes.

Face au risque d’une attaque, les autorités syriennes avaient affirmé que le poste n’était pas utilisé à des fins militaires et avaient annoncé sa fermeture temporaire pour éviter d’éventuelles pertes humaines.

Dans le même temps, les affrontements se poursuivent entre Israël et le Hezbollah, avec des échanges de tirs de roquettes, de drones et des combats au sol dans le sud du Liban. La décision israélienne de ne pas frapper ce point de passage illustre néanmoins l’impact des pressions diplomatiques dans un contexte de forte escalade régionale.