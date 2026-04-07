Air India : le PDG Campbell Wilson démissionne sur fond de crise et de pressions réglementaires

Le directeur général d’Air India, Campbell Wilson, a annoncé sa démission après près de quatre années à la tête de la compagnie, dans un contexte marqué par des pertes persistantes et une surveillance accrue des autorités.

L’entreprise a précisé que Campbell Wilson resterait en fonction jusqu’à la nomination de son successeur, afin d’assurer une transition en douceur. Cette décision intervient alors que la compagnie fait face à des difficultés financières et à des critiques liées à la sécurité.

Air India est notamment sous pression depuis un accident survenu l’an dernier, qui a fait 260 morts et conduit les régulateurs à pointer des manquements. Malgré ces défis, Campbell Wilson avait engagé une transformation de l’entreprise, notamment à travers une modernisation de la flotte et des systèmes techniques.

Cette démission s’inscrit dans un contexte plus large de turbulences dans le secteur aérien indien. Elle intervient peu après un autre départ majeur, celui du dirigeant de la compagnie IndiGo, qui a récemment annoncé un changement à sa tête.

Les deux principales compagnies du pays subissent les effets conjugués des tensions géopolitiques, notamment liées au Moyen-Orient, et de difficultés opérationnelles internes. La nomination du prochain dirigeant d’Air India sera déterminante pour tenter de redresser la situation et restaurer la confiance.