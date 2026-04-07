Hongrie : Vance accuse l’UE d’ingérence électorale en soutien à Orbán

Le vice-président américain J.D. Vance a accusé l’Union européenne d’ingérence « honteuse » dans les élections hongroises, lors d’une visite à Budapest destinée à soutenir le Premier ministre Viktor Orbán à quelques jours d’un scrutin décisif.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, J.D. Vance a dénoncé ce qu’il considère comme l’un des « pires exemples d’ingérence étrangère » dans une campagne électorale. Il a affirmé que les institutions européennes avaient tenté d’influencer le scrutin en exerçant des pressions économiques sur la Hongrie.

Le vice-président américain a également accusé les « bureaucrates de Bruxelles » de chercher à affaiblir l’économie hongroise, à réduire son indépendance énergétique et à faire grimper les prix pour les consommateurs, dans le but de nuire à Viktor Orbán.

Cette visite s’inscrit dans une stratégie politique plus large, le camp de Donald Trump considérant la réélection d’Orbán comme un enjeu clé pour ses alliés idéologiques en Europe. Le scrutin, prévu dans quelques jours, s’annonce particulièrement serré selon les sondages.

De son côté, l’opposition hongroise rejette ces accusations et affirme que l’avenir du pays doit être décidé par les électeurs, sans influence extérieure. Cette séquence illustre les tensions croissantes autour du scrutin, dans un contexte de polarisation politique et d’enjeux internationaux marqués.