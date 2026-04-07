Sanjeev Mansotra : le partenariat avec Planet One marque une accélération majeure pour les compétences et la stratégie minière du Sénégal

Planet One Group renforce sa collaboration avec le gouvernement du Sénégal dans le cadre d’un partenariat de long terme axé sur le développement des compétences, la croissance industrielle et les investissements à forte valeur ajoutée. Son président, Sanjeev Mansotra, l’a confirmé à l’issue de discussions de haut niveau à Dakar.

Lors de sa récente visite, Sanjeev Mansotra a rencontré le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko. Les échanges ont porté sur les projets déjà engagés par Planet One dans le pays, ainsi que sur de nouvelles pistes de coopération en lien avec les priorités nationales, notamment dans les domaines de l’éducation, des mines, du pétrole et du gaz.

Un pilier central de ce partenariat repose sur la création de 15 centres de formation technique et professionnelle (TVET) de dernière génération, développés dans le cadre d’un partenariat public-privé. Une fois opérationnels, ces établissements permettront de former chaque année 8 000 jeunes, en leur fournissant des compétences directement adaptées aux besoins des secteurs stratégiques, renforçant ainsi le vivier de main-d’œuvre qualifiée du pays.

« Le Sénégal fait preuve d’un leadership clair en alignant le développement des compétences avec sa stratégie économique », a déclaré Sanjeev Mansotra. « En investissant dans des infrastructures de formation modernes et des programmes adaptés aux besoins des entreprises, le pays pose les bases d’une croissance inclusive, compétitive et durable. Notre partenariat vise à transformer les ambitions politiques en résultats concrets pour la jeunesse et l’économie. »

Les discussions ont également porté sur un projet d’investissement stratégique dans le secteur minier, avec une attention particulière portée au développement des capacités locales, à la création de valeur sur place et à la génération d’emplois durables. Dans un contexte de forte demande mondiale en minerais stratégiques, ce projet vise à garantir que les retombées économiques bénéficient en priorité au territoire sénégalais, tout en promouvant une exploitation responsable des ressources.

« À travers l’Afrique, les gouvernements cherchent désormais à remonter la chaîne de valeur : il ne s’agit plus seulement d’exporter des matières premières, mais de bâtir des capacités industrielles locales », a ajouté Mansotra. « L’approche du Sénégal s’inscrit pleinement dans cette dynamique, et nous voyons de réelles opportunités pour accompagner ses ambitions tout en contribuant au développement régional en Afrique de l’Ouest. »

L’engagement de Planet One au Sénégal s’inscrit dans une stratégie plus large sur le continent africain, où le groupe collabore avec les États pour déployer des projets dans les domaines de l’éducation, des compétences et des infrastructures, en réponse directe aux besoins du marché du travail et aux priorités nationales. Ces initiatives pourraient servir de modèle à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest confrontés à des défis similaires, tels que le chômage des jeunes, le manque de compétences et la nécessité d’une croissance industrielle.

« Notre objectif est de bâtir des partenariats durables », a conclu Sanjeev Mansotra. « Lorsque les gouvernements et le secteur privé avancent ensemble avec une vision commune, l’impact dépasse largement les projets individuels : il contribue à construire des économies plus solides et des sociétés plus résilientes. »