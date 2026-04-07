Fraudes sociales et fiscales: l’Assemblée vote un tour de vis et promet 1,5 milliard d’euros

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi du gouvernement pour renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Un texte qui passe largement, avec un attelage politique rarement discret: l’extrême droite, la droite et le bloc central ont voté dans le même sens. Objectif affiché, et chiffré sans détour: 1,5 milliard d’euros de recettes supplémentaires attendues pour les finances publiques, avec l’idée d’un rendement rapide, presque comme un robinet qu’on ouvre après avoir resserré les joints.

Une majorité large, une gauche vent debout

Une majorité large, une gauche vent debout Dans le détail, le projet de loi durcit l’arsenal de détection et de sanction, côté entreprises comme côté bénéficiaires, pour ceux qui contournent les règles de la solidarité nationale. Le gouvernement met en avant le croisement accru des informations entre administrations et des contrôles plus ciblés, avec un accent mis sur les fraudes aux prestations, aux cotisations et sur certains montages fiscaux. Le message est clair: moins de zones grises, plus de filets serrés, au risque assumé de bousculer des habitudes bien installées.

Face à cela, les groupes de gauche ont voté contre, dénonçant un texte jugé trop timide sur la fraude fiscale et soupçonné de concentrer l’effort sur les publics « plus précaires », avec la crainte d’un durcissement des contrôles sur les allocataires plutôt que sur les contribuables les plus aisés et certaines entreprises. Prochaine étape, la commission mixte paritaire, chargée de rapprocher les versions de l’Assemblée et du Sénat, là où se jouera l’équilibre entre efficacité des contrôles, cadre des échanges de données et garanties pour les personnes contrôlées, un passage technique mais décisif pour la suite de la navette. Reste à voir si le texte final tiendra sa promesse budgétaire sans installer un climat de suspicion durable.