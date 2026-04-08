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Guerre en Iran : Macron convoque un Conseil de défense mercredi à 8h30

8 avril 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Guerre en Iran : Macron convoque un Conseil de défense mercredi à 8h30
Guerre en Iran : Macron convoque un Conseil de défense mercredi à 8h30

Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a décidé de réunir un Conseil de défense ce mercredi 8 avril à 8h30, a annoncé l’Élysée. Cette réunion, consacrée à la situation en Iran, intervient dans un contexte explosif, quelques heures avant la fin de l’ultimatum lancé par Donald Trump à Téhéran.

Autour du chef de l’État, les principaux ministres et responsables de la sécurité seront réunis pour évaluer les risques et les réponses possibles. La France a déjà affiché sa position, se disant fermement opposée à toute frappe visant des infrastructures civiles, alors que les menaces américaines font craindre une nouvelle phase d’escalade aux conséquences mondiales.

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Radouan Kourak

Journaliste, chroniqueur et producteur, Radouan Kourak est un passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat, le pluralisme et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de C8 et CNews, où il intervient avec conviction et réflexion. Il apporte dans les médias, une perspective unique nourrie par sa passion pour la France et son souci de rigueur.

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