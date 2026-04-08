Guerre en Iran : Macron convoque un Conseil de défense mercredi à 8h30

Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient, Emmanuel Macron a décidé de réunir un Conseil de défense ce mercredi 8 avril à 8h30, a annoncé l’Élysée. Cette réunion, consacrée à la situation en Iran, intervient dans un contexte explosif, quelques heures avant la fin de l’ultimatum lancé par Donald Trump à Téhéran.
Autour du chef de l’État, les principaux ministres et responsables de la sécurité seront réunis pour évaluer les risques et les réponses possibles. La France a déjà affiché sa position, se disant fermement opposée à toute frappe visant des infrastructures civiles, alors que les menaces américaines font craindre une nouvelle phase d’escalade aux conséquences mondiales.
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