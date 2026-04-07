Sécurité aérienne : les pilotes réclament le dernier mot sur les vols en zones de guerre

Les pilotes de ligne doivent pouvoir décider eux-mêmes de refuser des vols au-dessus de zones de conflit sans subir de pressions commerciales, a affirmé la International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA), alors que les tensions au Moyen-Orient perturbent fortement le trafic aérien.

L’organisation souligne que la guerre en Iran a rendu certaines régions particulièrement dangereuses, avec des attaques de drones et de missiles susceptibles de menacer directement les avions civils. Dans ce contexte, elle estime que la sécurité doit primer sur toute considération économique.

Selon l’IFALPA, les pilotes doivent disposer d’une autorité finale pour accepter ou refuser un itinéraire, sans subir d’influence des compagnies aériennes ou d’autres acteurs du secteur. Cette demande vise à renforcer la protection des équipages et des passagers.

Les perturbations du trafic aérien sont déjà visibles. La compagnie Emirates, par exemple, fonctionne à environ 69 % de sa capacité normale, selon des données du secteur, en raison des restrictions d’espace aérien et des risques sécuritaires.

Par ailleurs, des instances internationales ont condamné certaines violations de l’espace aérien liées au conflit, accentuant les inquiétudes quant à la sécurité du transport aérien dans la région.

Dans ce contexte, les professionnels de l’aviation appellent à une vigilance accrue et à une prise de décision centrée sur la sécurité, alors que les zones de conflit continuent de s’étendre et de peser sur le trafic mondial.