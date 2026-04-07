Patrick Balkany dénonce une «parodie de justice» à l’ouverture de son procès à Nanterre

Ce mardi, Patrick Balkany a comparu devant le tribunal judiciaire de Nanterre à l’ouverture d’un nouveau procès portant sur des faits de détournements de fonds publics. Dès le début de l’audience, Patrick Balkany a vivement contesté la procédure en évoquant une « parodie de justice ». Le tribunal a ensuite écarté les demandes d’annulation présentées par sa défense avant de se pencher sur le fond du dossier.

Une défense immédiatement déboutée sur les nullités

Avant l’examen détaillé de l’affaire, les avocats de Patrick Balkany avaient soulevé plusieurs demandes de nullité. Ces arguments n’ont pas été retenus par la juridiction de Nanterre, qui a décidé de poursuivre l’audience sur le fond. Cette étape procédurale a marqué le véritable lancement des débats judiciaires dans ce nouveau dossier visant l’ancien maire de Levallois-Perret.

Un dossier examiné en deux volets

Le procès de Patrick Balkany fait partie d’un ensemble de deux affaires distinctes liées à des soupçons de détournement de fonds publics. Le tribunal devait d’abord examiner le volet concernant l’emploi de Renaud Guillot-Corail, présenté comme un ancien directeur du développement économique de la ville et lié à l’association Codeeil, structure financée par la municipalité.