Les 80 ans du Petit Prince célébrés par une avalanche d’éditions et d’événements

À l’heure de ses 80 ans en France, Le Petit Prince retrouve les librairies, les expositions et les éditions anniversaire, mais aussi un vieux réflexe critique : son rejet parfois très vif. Le paradoxe est ancien. D’un côté, le conte d’Antoine de Saint-Exupéry reste un phénomène mondial avec des chiffres de diffusion hors norme ; de l’autre, il suscite chez certains lecteurs une franche irritation, qui vise autant son ton que son statut d’œuvre intouchable. C’est ce contraste que souligne Le Monde au moment où Gallimard et les ayants droit relancent fortement le livre dans l’espace public.

Un succès mondial devenu écrasant

La puissance du Petit Prince tient d’abord à son rayonnement. Le livre s’est vendu à 300 millions d’exemplaires dans le monde, dont 18 millions en France, et figure parmi les ouvrages les plus traduits au monde après la Bible, avec 650 langues et dialectes. Dans Le Monde, Anne Crignon rappelle de son côté l’ampleur presque irréelle de cette diffusion, qui explique en partie la lassitude qu’il peut provoquer : quand une œuvre est partout, enseignée, citée, offerte, adaptée et célébrée sans relâche, elle finit aussi par agacer.

Cet anniversaire nourrit encore cette omniprésence. Une nouvelle édition illustrée signée MinaLima arrive, publiée en 22 langues, un fac-similé du manuscrit, une bande dessinée de Cédric Fernandez, une version lue par Denis Podalydès, une série de timbres lancée par La Poste ainsi que des expositions immersives aux Baux-de-Provence et à Bordeaux. Le livre est aussi devenu, au fil des décennies, une licence culturelle et commerciale très large, avec adaptations, boutiques, parc à thème en Alsace et exposition permanente en Corée du Sud.

Pourquoi le conte agace autant certains lecteurs

Si Le Petit Prince cristallise autant de rejet, c’est aussi parce qu’il traîne une réputation de douceur obligatoire. Le Monde évoque clairement ce “Petit Prince bashing” prêt à ressurgir à chaque grande célébration. Pour ses détracteurs, le texte serait trop sage, trop sentencieux, trop chargé de poésie consensuelle. Plus une œuvre est sanctifiée, plus elle appelle en retour des réactions de rejet. Le cas du Petit Prince est emblématique : son succès massif, sa présence continue dans l’espace culturel et son usage parfois décoratif ou moralisant en ont fait une cible idéale.

Cela n’efface pas pour autant sa force littéraire ni son histoire. Antoine de Saint-Exupéry écrit ce conte pendant son exil américain, après l’invasion de la France, et le publie d’abord à New York en 1943. L’écrivain-pilote, déjà connu pour Vol de nuit et Terre des hommes, aurait été encouragé par son éditeur américain à écrire un récit pour enfants après l’avoir vu dessiner sur un coin de table. Disparu en mission en 1944, Saint-Exupéry ne verra jamais le destin français de son livre, publié après sa mort. C’est peut-être aussi cela qui nourrit sa légende : Le Petit Prince est un texte devenu monument. Et les monuments, par définition, attirent autant l’admiration que l’envie de les déboulonner.