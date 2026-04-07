Aix-Marseille : Nicolas Isnard prend les commandes de la Métropole et promet une « métropole des maires »

Nicolas Isnard a été élu ce mardi 7 avril président de la métropole Aix-Marseille-Provence, avec 199 voix sur 237 votants. Seul candidat après le retrait de Martine Vassal, fragilisée politiquement après sa debacle aux élections municipales marseillaises, le maire LR de Salon-de-Provence s’impose largement et ouvre une nouvelle séquence à la tête de cette institution stratégique de 92 communes et dotée d’un budget colossal.

Derrière cette élection sans suspense, c’est un véritable tournant politique qui se dessine. Nicolas Isnard a su rassembler au-delà de son camp, notamment en nouant un accord avec la majorité municipale marseillaise de gauche. Une alliance pragmatique qui pourrait redéfinir durablement les équilibres au sein de la métropole, mais aussi rendre la gouvernance plus délicate à stabiliser.

Dans son discours d’investiture, le nouveau président a affiché sa ligne : une « métropole au service des maires ». Il entend rompre avec une gestion jugée trop centralisée en renforçant la proximité, notamment à travers la création de « Maisons de la Métropole » dans les territoires. « Nous sommes condamnés à réussir cette maison commune », a-t-il insisté, en appelant à une coopération plus étroite entre les communes et la métropole.