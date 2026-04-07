Affaire Epstein : Bill Gates convoqué par le Congrès américain en juin

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, doit être entendu le 10 juin par une commission du Congrès américain chargée d’enquêter sur l’affaire Jeffrey Epstein. L’information a été confirmée par une source proche du dossier.

L’audition se déroulera à huis clos. Les parlementaires souhaitent interroger le milliardaire sur la nature de ses relations passées avec le financier, condamné pour des crimes sexuels et décédé en 2019.

Une audition dans le cadre de l’enquête parlementaire

La commission poursuit ses investigations sur les réseaux et soutiens dont a pu bénéficier Jeffrey Epstein. Plusieurs personnalités ayant été en contact avec lui sont examinées dans ce cadre.Bill Gates avait reconnu par le passé avoir rencontré Epstein à plusieurs reprises, tout en affirmant regretter ces échanges et en nier toute implication dans ses activités.

Cette audition s’inscrit dans un effort plus large des autorités américaines pour faire la lumière sur les relations entretenues par Epstein avec des figures influentes. Elle pourrait permettre d’éclaircir certains points restés flous concernant ces liens, alors que l’affaire continue de susciter de nombreuses interrogations aux États-Unis.