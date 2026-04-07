Ukraine : la pénurie de mini-moteurs menace l’efficacité des drones d’attaque

Le programme ukrainien de drones d’attaque en profondeur est confronté à une pénurie croissante de mini-moteurs à réaction, un composant clé pour ces systèmes devenus essentiels dans la guerre contre la Russie. Cette situation pourrait freiner les capacités offensives de Kiev à un moment critique du conflit.

Face à une demande en forte hausse, plusieurs fabricants européens de ces moteurs spécialisés ont augmenté leur production et leurs investissements. Toutefois, selon des experts et des industriels, l’offre peine encore à suivre le rythme imposé par les besoins militaires ukrainiens.

Les drones équipés de turboréacteurs présentent des avantages stratégiques majeurs : plus rapides que les modèles à hélices et bien moins coûteux que les missiles de croisière, ils permettent de frapper des cibles en profondeur sur le territoire contrôlé par la Russie. Ils constituent ainsi un outil central dans la stratégie ukrainienne.

Cependant, la rareté des mini-moteurs suscite de fortes inquiétudes parmi les responsables militaires et les acteurs du secteur. Une pénurie durable pourrait ralentir le développement et le déploiement de ces drones, limitant leur impact sur le terrain.

De nouveaux acteurs industriels tentent d’entrer sur ce marché en pleine expansion, mais la course contre la montre est engagée pour combler le déficit d’approvisionnement. Dans un conflit où l’innovation technologique joue un rôle clé, la capacité à sécuriser ces composants pourrait s’avérer déterminante pour la suite des opérations.