Microsoft mise 10 milliards de dollars au Japon pour accélérer l’IA et la cybersécurité

Le géant technologique Microsoft a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars au Japon entre 2026 et 2029, afin de développer ses infrastructures en intelligence artificielle et renforcer la coopération en matière de cybersécurité avec les autorités japonaises.

Ce plan ambitieux, dévoilé lors de la visite à Tokyo du président de Microsoft Brad Smith, prévoit notamment la formation d’un million d’ingénieurs et de développeurs d’ici 2030. L’objectif est de soutenir l’essor des technologies de pointe tout en répondant aux besoins croissants en compétences numériques.

L’initiative s’inscrit dans la stratégie du gouvernement dirigé par Sanae Takaichi, qui cherche à stimuler la croissance économique grâce aux technologies avancées tout en renforçant la sécurité nationale. Le projet vise également à permettre aux entreprises japonaises de conserver leurs données sensibles sur le territoire national.

Microsoft prévoit de collaborer étroitement avec des partenaires locaux, dont SoftBank et Sakura Internet, afin d’augmenter les capacités de calcul en intelligence artificielle. Cette coopération doit faciliter l’accès aux services cloud, notamment via la plateforme Azure.

Parallèlement, l’entreprise entend intensifier ses efforts en matière de cybersécurité, en collaborant avec les autorités japonaises pour le partage d’informations sur les cybermenaces et la prévention de la cybercriminalité. Ce partenariat illustre l’importance stratégique croissante de la technologie dans les enjeux économiques et sécuritaires mondiaux.