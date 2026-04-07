Ukraine : Moscou aurait aidé l’Iran à cibler des frappes grâce à des satellites et au cyberespionnage

La Russie aurait fourni à l’Iran un soutien technologique et renseignement clé pour améliorer ses capacités d’attaque, notamment via des images satellites et une coopération cybernétique, selon une évaluation des services de renseignement ukrainiens.

D’après ces conclusions, des satellites russes auraient réalisé des dizaines de prises de vue détaillées de bases militaires et d’infrastructures stratégiques au Moyen-Orient. Ces données auraient ensuite été utilisées par l’Iran pour cibler des forces américaines et d’autres installations dans la région.

L’évaluation évoque également une collaboration entre hackers russes et iraniens dans le domaine des cyberopérations. Cette coopération aurait permis d’affiner les capacités offensives de Téhéran, en combinant renseignement technique et actions numériques.

Des sources occidentales et régionales ont confirmé une activité accrue des satellites russes dans la zone, ainsi que le partage d’images avec l’Iran. Ces éléments renforcent les soupçons d’un soutien indirect de Moscou dans le conflit opposant l’Iran aux États-Unis et à leurs alliés.

Ces révélations constituent l’un des comptes rendus les plus détaillés à ce jour sur le rôle potentiel de la Russie dans ce conflit. Elles pourraient alimenter les tensions diplomatiques, alors que les alliances et les lignes de fracture se durcissent sur la scène internationale.