Disney célèbre ses 100 ans à Paris avec une exposition événement

Du premier croquis de Mickey aux trésors de Star Wars, plus de 250 objets rares et pièces iconiques sont réunis à Paris Expo Porte de Versailles pour fêter le centenaire de l’univers Disney. Une plongée magique dans un siècle de création. Il y a de la magie dans l’air, et pas seulement dans les salles obscures. Disney souffle ses cent bougies avec une exposition exceptionnelle, « Disney100 », qui ouvre ses portes ce jeudi 10 avril à Paris Expo Porte de Versailles (XVe). Jusqu’au 5 octobre 2025, les visiteurs peuvent découvrir un parcours immersif retraçant un siècle d’histoires, de personnages et de créativité, à travers plus de 250 pièces originales.

Des croquis de légende aux héros cultes du XXIe siècle

Le voyage commence dès les premières salles par les premiers pas de Mickey, avec des dessins d’époque et des œuvres originales qui posent les fondations de l’empire Disney. Le parcours, découpé en neuf univers thématiques, dévoile les coulisses de films mythiques comme Le Roi Lion, La Reine des Neiges ou encore La Petite Sirène, mais aussi des œuvres plus récentes comme Cruella. Le cinéma live-action est également à l’honneur, avec les costumes emblématiques de Pirates des Caraïbes (le compas et la tenue de Jack Sparrow), les reliques de Star Wars (sabre laser, costume de Stormtrooper, livre Jedi…) ou encore le mythique costume d’Indiana Jones extrait du dernier film Le Cadran de la Destinée.

Une immersion dans les parcs et les mondes Disney

La dernière salle de l’exposition fait la part belle à l’univers des parcs à thème, en particulier à Disneyland Californie, le tout premier parc imaginé par Walt Disney lui-même. On y trouve des wagons de manège grandeur nature, comme le bobsleigh de Matterhorn Bobsleds, une tasse géante de Mad Hatter’s Tea Cups, le costume du fantôme de Phantom Manor ou encore une nacelle de Peter Pan’s Flight. Mais l’exposition ne se contente pas de montrer : elle fait vivre l’expérience Disney. Des dispositifs interactifs permettent de manipuler des mains audio-animatroniques, de découvrir les secrets de la capture de mouvement en temps réel ou encore d’explorer les archives numériques du studio.

Déjà passée par Philadelphie, Munich, Londres, Chicago, Kansas City et Séoul, cette exposition itinérante ne cesse de s’enrichir à chaque étape. Paris ne fait pas exception, avec de nouvelles pièces ajoutées spécialement pour l’occasion. Accessible à tous les publics, Disney100 est bien plus qu’une simple exposition : c’est une célébration vivante, une invitation à redécouvrir les classiques comme à plonger dans les univers contemporains. Un rendez-vous immanquable pour les passionnés, les familles et tous ceux qui, un jour, ont rêvé devant un dessin animé.