Décès d’un acteur de la saga Harry Potter

Les fans de Harry Potter perdent un nouvel acteur. Simon Fisher-Becker, connu pour son rôle du Moine Gras à l’école des sorciers s’est éteint à l’âge de 63 ans, comme l’a confirmé son agent et son époux.

Simon Fisher-Becker était un visage familier pour de nombreux fans de pop culture. S’il avait joué dans Doctor Who, son rôle le plus emblématique reste celui du Moine Gras, le fantôme de la maison Poufsouffle dans Harry Potter à l’école des sorciers (2001). Bien que son apparition dans le film soit brève, ce personnage est resté dans la mémoire des Potterheads.

De leur côté, les fans de Doctor Who se souviennent de lui pour son rôle de Dorium Maldovar, un personnage récurrent apparu dans les saisons 5 et 6 de la célèbre série britannique. Son interprétation du marchand d’informations excentrique et attachant avait conquis de nombreux téléspectateurs.

Outre ces rôles cultes, Simon Fisher-Becker avait une carrière riche et variée au théâtre, à la télévision et au cinéma. Il avait notamment joué dans le film Les Misérables (2012) et participé à plusieurs productions théâtrales en Angleterre.

Son agent, Kim Barry, a exprimé sa tristesse en déclarant :

“Nous avons perdu un acteur talentueux et une âme généreuse. Simon était bien plus qu’un client, il était un ami proche depuis 15 ans. Il manquera énormément à tous ceux qui l’ont connu.”

Son époux, Tony, a lui aussi confirmé la nouvelle sur Facebook, partageant son chagrin et soulignant la bienveillance et l’humour de Simon dans la vie quotidienne.

Un artiste aux multiples facettes

En plus de son métier d’acteur, Fisher-Becker était également écrivain et conférencier. Il donnait régulièrement des interventions sur l’industrie du divertissement et partageait son expérience avec la jeune génération de comédiens.

Son engagement auprès de la communauté LGBTQ+ et sa lutte contre les discriminations étaient aussi des aspects importants de sa vie publique. Il avait toujours défendu l’importance de l’inclusivité et du respect dans le milieu artistique.