« Content de répondre à des pseudo-journalistes qui parlent sans savoir ce qu’est le métier de gardien… » : Donnarumma répond aux détracteurs après la qualification du PSG

Gianluigi Donnaruma homme du match. Le grand gardien italien du Paris-Saint Germain a été déterminant dans la qualification du Paris-SG à Anfield, face à Liverpool, le favori de la Ligue des Champions. Sauveur des siens lors de la séance des tirs au but, où il a stoppé deux tirs, il envoie Paris en quarts de finale face à Aston Villa.

Donnarumma shoot-out heroics 😱

Alisson at full stretch 😮

Urbig at the near post 🧤



Great goalkeeping 💯@QatarAirways | #LetsFly pic.twitter.com/eKc9jPioKQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2025

Désigné MVP de la rencontre, Gigi Donnarumma a répondu à la presse après la rencontre : « Pourquoi j’ai couru au vestiaire avec les TAB ? Pour faire pipi (rires). Non en vrai, j’avais préparé quelque chose avec mon préparateur des gardiens.«