Afghanistan : Le début de l’année scolaire marqué par l’exclusion de plus de 2,2 millions de filles de l’enseignement secondaire

Une haute responsable du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré samedi que la nouvelle année scolaire a commencé en Afghanistan avec l’exclusion de plus de 2,2 millions de filles de l’enseignement secondaire.

Depuis le retour des talibans au pouvoir il y a près de quatre ans, les filles ont été interdites d’accès aux écoles secondaires.

Catherine Russell, directrice exécutive de l’UNICEF, a affirmé : « Les conséquences pour ces filles et pour l’Afghanistan sont catastrophiques. »

Elle a averti que cette interdiction expose davantage les filles afghanes au risque de mariages précoces.

Elle a également mis en lumière l’impact de cette mesure sur le système de santé et l’économie du pays. Elle a ajouté : « Avec un nombre réduit de femmes médecins et de sages-femmes, les filles et les femmes ne recevront pas les soins médicaux et le soutien nécessaires. Nous prévoyons la mort de 1 600 mères supplémentaires et de plus de 3 500 nouveau-nés. »