10 films nominés pour l’Oscar 2025

À l’approche de la cérémonie de remise des Oscars 2025, les nominations ont été annoncées, avec en tête le film « Emilia Perez », suivi du film « The Brutalist » et ensuite du film « Wicked ».

Les trois films ont également reçu des nominations pour leurs acteurs, notamment Carla Sofia Jaskon et Cynthia Erivo pour le prix de la meilleure actrice dans un rôle principal, Zoë Saldana et Ariana Grande pour la meilleure actrice dans un rôle secondaire, et Adrien Brody pour le meilleur acteur dans un rôle principal.

Dix films ont été nominés pour remporter le prix du meilleur film lors de la cérémonie des Oscars, qui sera diffusée sur la chaîne ABC dimanche prochain 2 mars à 19h, heure de l’Est.

Les films « Dune: Part Two » et « Nickel Boys » sont les seuls films nominés pour le prix du meilleur film qui n’ont pas reçu de nominations pour les prix d’acteurs. En même temps, des stars comme Mikey Madison et Demi Moore ont reçu des nominations pour leur performance dans les films « Anora » et « The Substance » respectivement, pour la première fois.

Demi Moore, nominée pour le prix de la meilleure actrice dans un rôle principal pour le film « The Substance », a déclaré dans un communiqué à Us Weekly par l’intermédiaire de son agent : « Être nominée aux Oscars est un honneur incroyable, et ces derniers mois ont dépassé mes rêves ». Elle ajoute : « Il n’y a vraiment pas de mots pour exprimer ma joie et ma profonde gratitude pour cette reconnaissance. Pas seulement pour moi, mais pour ce que représente ce film. »

Voici la liste des films nominés pour le prix du meilleur film cette année :