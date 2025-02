Ronaldo « Il Fenomeno » dévoile ses meilleurs et pires coéquipiers

L’ancienne légende brésilienne, Ronaldo Nazário, n’a pas hésité à répondre à une question sur le pire joueur avec qui il a évolué au cours de sa carrière, que ce soit en club ou en sélection nationale.



Lors d’une interview menée par son ex-coéquipier et compatriote Romário sur YouTube, « Il Fenomeno » a abordé plusieurs sujets avec franchise.



Interrogé sur son meilleur partenaire de jeu, Ronaldo a cité deux noms :

« Les meilleurs étaient Ronaldinho en sélection et Zinédine Zidane en club. »



Il a ajouté : « Zizou était exceptionnel, il avait une technique incomparable et rendait tout plus simple. »



Ronaldo et Zidane ont partagé le terrain au Real Madrid pendant quatre saisons. Le Brésilien a porté le maillot madrilène de 2002 à 2007, tandis que le Français y a évolué de 2001 à 2006. Selon Transfermarkt, Ronaldo a formé avec Zidane l’un des duos les plus prolifiques en championnat européen, remportant ensemble la Liga en 2002-2003 et la Coupe du Roi en 2003.



En revanche, lorsqu’on lui a demandé de désigner son pire coéquipier, Ronaldo – double Ballon d’Or en 1997 et 2002 – a mentionné le Danois Thomas Gravesen, qu’il a côtoyé au Real Madrid.



« Un homme formidable et une bonne personne. Récemment, il a même gagné un tournoi de poker à hauteur de 50 millions de dollars. Mais sur le terrain, c’était une autre histoire. Il marquait de près, frappait fort… c’était une vraie blague. »



Gravesen avait rejoint le Real en 2005 en provenance d’Everton, mais son passage fut bref, quittant le club après une saison pour rejoindre le Celtic sans laisser une trace marquante.



Au sein de la sélection brésilienne, Ronaldo a reconnu qu’Amaral était le joueur « le moins technique » avec qui il avait joué.



« Il courait beaucoup, mais il récupérait 10 ballons pour en perdre 9 », a-t-il plaisanté.



Amaral a disputé 10 matchs avec le Brésil entre 1995 et 1996 sans inscrire ni offrir de passe décisive, évoluant au fil de sa carrière dans 21 clubs différents.



Ronaldo, quant à lui, a inscrit 298 buts en club en 454 matchs, portant les couleurs de clubs prestigieux comme le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Inter Milan, l’AC Milan et le PSV Eindhoven. En sélection, il a marqué 62 buts en 99 rencontres et a remporté deux Coupes du monde, en 1994 et 2002.



Bien que souvent freiné par des blessures, « Il Fenomeno » reste l’un des plus grands attaquants de l’histoire du football.