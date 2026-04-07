Iran : Téhéran défie Washington à la veille de l’ultimatum de Trump sur le cessez-le-feu

L’Iran maintient une position de fermeté face aux États-Unis à la veille de l’échéance fixée par le président Donald Trump pour un cessez-le-feu, refusant de rouvrir le détroit d’Ormuz et de se plier aux exigences américaines.

Selon des sources diplomatiques, Téhéran a rejeté une proposition de cessez-le-feu négociée par le Pakistan, qui prévoyait une cessation immédiate des hostilités, suivie de discussions sur un accord de paix plus large dans un délai de 15 à 20 jours. L’Iran conditionne toute avancée à la levée des sanctions économiques qui le visent.

Dans le même temps, les échanges de frappes entre l’Iran et Israël se poursuivent, accentuant les tensions dans la région. Washington a averti que des frappes massives pourraient viser des infrastructures iraniennes si ses conditions ne sont pas acceptées dans les délais.

La fermeture partielle du détroit d’Ormuz, voie stratégique pour le transport mondial de pétrole, continue de peser sur les marchés. Cette situation alimente les craintes d’une inflation globale, alors que les prix de l’énergie restent sous forte pression.

Le bras de fer entre Washington et Téhéran illustre l’impasse diplomatique actuelle, où les exigences des deux camps semblent difficilement conciliables. À l’approche de la date limite, les risques d’escalade militaire demeurent élevés, dans un contexte déjà marqué par une instabilité régionale croissante.