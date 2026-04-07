Trump appelle les Iraniens à se soulever en cas de cessez-le-feu, tout en reconnaissant les risques

Le président américain Donald Trump a déclaré que le peuple iranien devrait se soulever contre son gouvernement en cas de cessez-le-feu, tout en reconnaissant que de telles actions pourraient entraîner de graves conséquences pour les manifestants.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à la Maison-Blanche, Donald Trump a affirmé qu’un mouvement de contestation interne serait souhaitable, mais a admis que les Iraniens faisaient face à des risques majeurs. « Ils devraient le faire, mais les conséquences sont graves », a-t-il déclaré.

Le président a évoqué la répression potentielle de toute tentative de protestation, affirmant que les manifestants pourraient être violemment sanctionnés. Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions accrues entre Washington et Téhéran, alors que des discussions autour d’un éventuel cessez-le-feu restent incertaines.

Ces propos pourraient être perçus comme une tentative d’accentuer la pression sur les autorités iraniennes, en appelant indirectement à une contestation interne. Ils s’inscrivent dans une stratégie plus large de l’administration américaine visant à affaiblir le pouvoir en place à Téhéran.

Cependant, cette déclaration soulève également des interrogations sur les implications d’un tel appel, notamment en termes de sécurité pour la population iranienne et de stabilité régionale, dans un contexte déjà marqué par un conflit prolongé et des tensions géopolitiques élevées.