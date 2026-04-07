ONU : une résolution affaiblie sur le détroit d’Ormuz soumise au vote sous tensions internationales

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se prononcer mardi sur une résolution visant à sécuriser la navigation dans le détroit d’Ormuz, mais dans une version largement édulcorée après des désaccords entre grandes puissances, notamment avec la Chine.

Le texte initial prévoyait des mesures plus fermes, incluant la possibilité d’un recours à la force pour garantir la liberté de circulation maritime. Toutefois, face à l’opposition de Pékin, qui dispose d’un droit de veto, cette option a été retirée afin d’augmenter les chances d’adoption du document.

La version actuelle se limite à encourager les États concernés à coordonner des actions défensives et proportionnées pour sécuriser les routes commerciales. Parmi les mesures envisagées figurent notamment l’escorte de navires marchands et des efforts visant à dissuader toute tentative de blocage du détroit.

Les négociations ont été menées sous l’impulsion de Bahreïn, qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité. Plusieurs versions du texte ont été discutées afin de surmonter les réticences de certains membres, dont la Russie et la Chine, rendant l’issue du vote encore incertaine.

Cette initiative intervient dans un contexte de forte tension au Moyen-Orient, où le conflit opposant les États-Unis, Israël et l’Iran perturbe gravement le trafic maritime. La fermeture partielle du détroit d’Ormuz a entraîné une chute des exportations de pétrole des pays du Golfe et une flambée des prix de l’énergie.

Alors que l’Iran refuse pour l’heure de rouvrir pleinement cette voie stratégique, les diplomates espèrent qu’une résolution, même affaiblie, permettra d’envoyer un signal politique en faveur de la sécurité maritime internationale.