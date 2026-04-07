Collision TGV-camion militaire près de Lens: un mort, le trafic coupé sur plusieurs lignes

Ce matin, le réveil a eu un goût de fer et de fracas entre Béthune et Lens. Vers 7h, un TGV a percuté la remorque d’un poids lourd de l’armée de Terre, selon les premiers éléments communiqués. Le conducteur du camion est mort dans la collision, plusieurs personnes ont été blessées, sans que le bilan complet ne soit encore stabilisé.

Sur place, l’appareil d’urgence s’est mis en branle, tandis que le ministre des Transports Philippe Tabarotse est attendu aux côtés du PDG de la SNCF Jean Castex, signe que l’affaire dépasse déjà le simple fait divers ferroviaire.

Un passage à niveau, une matinée paralysée

Un passage à niveau, une erreur ou un concours de circonstances, et c’est tout un secteur qui se fige. La SNCF annonce l’interruption des circulations sur les lignes Lille-Douai, Lille-Lens et Lille-Béthune, au moins jusqu’en milieu de matinée, le temps pour les équipes TER de sécuriser la zone et de préparer le retour à la normale.

Pour les usagers, c’est l’habituelle chaîne des retards, des correspondances ratées, des quais qui se remplissent sans explication assez rapide, et cette question qui revient toujours quand le rail heurte la route: combien de temps faudra-t-il encore pour que ces points de croisement cessent d’être des pièges réguliers du quotidien.