Carburants: 18% des stations touchées par des ruptures partielles après Pâques

Au lendemain du week-end prolongé de Pâques, l’aiguille remonte sur le tableau de bord des carburants. Maud Bregeon, ministre déléguée chargée de l’Energie, a évalué mardi 7 avril à « environ 18% » la part des stations-service en rupture d’au moins un produit, lors d’une intervention sur RMC/BFMTV.

Attention, on parle ici de ruptures partielles: il ne s’agit pas de stations entièrement à sec, mais de pompes qui manquent d’un carburant précis, ce qui suffit à créer de l’agacement et des détours pour les automobilistes.

TotalEnergies concentre l’essentiel des tensions

La ministre renvoie ces tensions à des « problématiques logistiques, de transport », avec des livraisons décalées après les jours fériés. Mais le nerf du sujet se situe surtout sur un réseau: TotalEnergies. Selon Maud Bregeon, « 83% » des stations en rupture appartiennent à cette enseigne, alors que le taux tomberait à environ 4% chez les autres. Un paradoxe très français, presque mécanique: quand un acteur plafonne les prix, il attire plus de monde, ses stations encaissent davantage de passages, les cuves tournent plus vite… et le moindre retard de camion se paie cash à la pompe.

TotalEnergies maintient depuis le début de la guerre au Moyen-Orient un prix maximum de 1,99 euro le litre pour l’essence et de 2,09 euros pour le diesel dans ses 3 300 stations de l’Hexagone, une mesure annoncée jusqu’à ce mardi. Dans le même temps, la profession dresse un tableau un peu plus sombre: Olivier Gantois, président de l’Union française des industries pétrolières, parle d’une station sur quatre en rupture d’au moins un carburant, tout en notant que la hausse des prix en mars n’a pas fait reculer la consommation, annoncée en hausse de 1% sur un an. Autrement dit, le pays continue de rouler, cher, et à flux tendu, avec cette petite musique qui revient dès que les calendriers se bousculent: combien de temps la chaîne tiendra-t-elle sans à-coups quand la demande, elle, ne faiblit pas.