Pérou : Fujimori et Sanchez au coude-à-coude pour un second tour sous tension

La candidate de droite Keiko Fujimori et le candidat de gauche Roberto Sanchez apparaissent au coude-à-coude en vue du second tour de l’élection présidentielle au Pérou, selon un sondage publié à l’approche du scrutin.

D’après l’institut Ipsos Pérou, les deux candidats recueilleraient chacun 38 % des intentions de vote pour le second tour prévu le 7 juin, annonçant une bataille électorale particulièrement serrée.

Ce duel intervient alors que le dépouillement du premier tour, organisé le 12 avril, se poursuit dans un climat tendu. Avec plus de 95 % des bulletins comptabilisés, Keiko Fujimori arrive en tête avec environ 17 % des voix, devant Roberto Sanchez, crédité de 12 %.

La lutte pour la deuxième place a été marquée par des accusations de fraude formulées par le candidat ultra-conservateur Rafael Lopez Aliaga, actuellement distancé de quelques milliers de voix. Celui-ci a réclamé l’annulation de certains votes.

Toutefois, les observateurs de l’Union européenne ont indiqué ne pas avoir trouvé d’éléments probants confirmant ces allégations.

Cette élection s’inscrit dans un contexte politique fragmenté, où aucun candidat n’a réussi à s’imposer largement au premier tour, laissant place à une confrontation idéologique marquée entre droite et gauche.

Le scrutin du second tour s’annonce décisif pour l’avenir politique du pays, dans un climat de méfiance et de forte polarisation.