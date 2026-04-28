Diaspora malienne: mobilisation en Seine-Saint-Denis face à la crise au Mali

Plusieurs centaines de membres de la diaspora malienne se sont rassemblés lundi soir à Montreuil pour exprimer leur soutien aux forces armées de leur pays, dans un contexte de forte instabilité politique et sécuritaire. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles aux groupes djihadistes et rendu hommage au ministre de la Défense Sadio Camara, tué récemment, alors que de violents combats opposent l’armée malienne à des groupes armés dans le nord du pays.

Organisé en urgence par le Haut conseil des Maliens de France, le rassemblement s’est tenu devant l’hôtel de ville. Sa présidente, Dalla Dramé, a entonné l’hymne national avant de saluer la mémoire du ministre «lâchement assassiné». Elle a insisté sur la nécessité de soutenir les forces de sécurité face à ce qu’elle décrit comme une menace persistante des groupes djihadistes sur le territoire malien.

La mobilisation reflète aussi le lien étroit entre la diaspora et la situation politique au Mali. À Montreuil, où réside une importante communauté malienne estimée à environ 10.000 personnes, de nombreux participants ont exprimé leur inquiétude face à la situation actuelle, marquée notamment par l’absence publique du chef de la junte Assimi Goïta depuis le début des affrontements.

Plusieurs intervenants ont souligné la gravité de la crise, évoquant un enjeu existentiel pour le pays. Certains ont appelé à une mobilisation de la communauté internationale tout en rappelant les limites des interventions militaires passées. Le rassemblement s’est déroulé dans une atmosphère mêlant émotion, inquiétude et solidarité envers les populations affectées par les violences.