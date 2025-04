Monaco écrase l’OM et reprend la deuxième place de Ligue 1

Une correction. Dans un match longtemps équilibré, l’AS Monaco a largement pris le dessus sur l’Olympique de Marseille (3-0), ce samedi après-midi au stade Louis II, dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Monaco, désormais 2e, dépasse Marseille (3e provisoirement).

Pour l’OM, il y a urgence : 5 défaites sur les 7 dernières rencontres de Ligue 1. Roberto De Zerbi doit trouver la bonne formule lors des 5 dernières journées pour assurer une qualification en Ligue des Champions. Mais avec encore 3 buts encaissés et très peu d’occasions franches, l’Olympique de Marseille inquiète.

Le raté de Luis Henrique

Première période très équilibrée. La possession de balle est plutôt monégasque mais peu d’occasions à se mettre sous la dent. Roberto De Zerbi avait choisi d’aligner l’Anglais Jonathan Rowe en pointe, pour jouer sur sa vitesse. Mais l’Ivoirien Wilfried Singo s’est constamment montré le plus vif…

Suite à un coup de billard dans la surface, Denis Zakaria glisse le ballon à Takumi Minamino qui ouvre le score devant le but vide (1-0, 34e). Cela a le mérite de rebooster les Marseillais, plus offensifs et qui se montrent enfin dangereux. Luis Henrique est à la réception d’un bon centre au second poteau, il n’a plus qu’à reprendre le ballon et le pousser au fond des filets… C’est raté ! Le ballon fuit le cadre. Incroyable manqué. Et certainement le tournant du match…

Car en seconde période, Monaco est globalement au-dessus. Meilleur techniquement, plus solide défensivement. Les hommes d’Adi Hutter savent aussi marquer quand il le faut. Parti à la limite du hors-jeu, Breel Embolo appuie là où ça fait mal : trop d’errements défensifs côté phocéens, mauvais alignement, il trompe Geronimo Rulli, pas aidé (2-0, 58e).

L’OM coule jusqu’au bout à moins de 10 minutes du terme. Encore une action confuse en pleine surface, un rebond haut, le gardien argentin se démène et saute en s’appuyant sur Breel Embolo, c’est un penalty ! Denis Zakaria le transforme en plaçant son tir sous la barre (3-0, 82e).

Les prochains matchs

Monaco est seul deuxième de L1 et recevra Strasbourg lors de la 30e journée de L1. Un choc qui sent bon la Ligue des Champions 2025-2026. Ensuite, déplacements au Havre et à Saint-Etienne, équipes en course pour le maintien. Réception de Lyon pour un autre choc et enfin déplacement à Bollaert pour terminer.

Marseille va recevoir Montpellier puis Brest, avant d’aller à Lille et au Havre. Et enfin, de recevoir Rennes.