Ouverture de l’Expo Universelle d’Osaka 2025 : un spectacle futuriste dans un monde fracturé

L’Exposition universelle d’Osaka 2025 a officiellement ouvert ses portes ce dimanche 13 avril. Ce grand rassemblement mondial, où plus de 160 pays sont représentés, se tient sur l’île artificielle de Yumeshima, au Japon. Avec pour thème « La société du futur », l’événement met l’accent sur les technologies de demain, telles que l’intelligence artificielle (IA) et les innovations spatiales, tout en cherchant à promouvoir l’unité dans un monde marqué par de multiples divisions géopolitiques et économiques.

Parmi les attractions phares de l’Expo, on trouve une météorite martienne, des sculptures de Hello Kitty en algues, des démonstrations de drones, et même un cœur cultivé à partir de cellules souches, symbolisant l’innovation scientifique. Le « Grand Anneau », une structure impressionnante de 2 km de circonférence, entoure les pavillons nationaux et représente un symbole de la concorde mondiale.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une combinaison d’intelligence artificielle et de danse kabuki, un hommage à la tradition japonaise. L’Empereur Naruhito et le Premier ministre Shigeru Ishiba ont exprimé l’espoir que cette exposition puisse restaurer un « sentiment d’unité » parmi les peuples du monde, malgré un contexte mondial de guerre et de conflits.

Des tensions géopolitiques sous-jacentes

L’Expo se déroule toutefois dans un contexte de tensions internationales. L’Ukraine, en guerre contre la Russie depuis 2022, présente un pavillon avec un message fort : « Nous sommes ceux qui créent, et non ceux qui détruisent ». L’absence de la Russie, qui a été exclue de l’événement, et les petits espaces alloués à Israël et à la Palestine, soulignent les fractures géopolitiques persistantes.

Malgré l’ampleur de l’événement, les chiffres de vente des billets ont déçu, avec seulement 8,7 millions de billets vendus à l’avance, bien en deçà des objectifs. Cette situation suscite des inquiétudes au Japon, où l’exposition pourrait ne pas attirer le public espéré. Cependant, les premiers visiteurs se montrent enthousiastes, soulignant l’importance de cette Expo dans un contexte mondial troublé.