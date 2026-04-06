Naturalisation refusée en Suisse après un « ménage à trois » assumé

Tout commence comme une histoire de rencontre à l’autre bout du monde. En 2012, un Suisse d’une quarantaine d’années fait connaissance au Viêt Nam d’une jeune femme de 18 ans. Vingt-cinq ans les séparent, le mariage suit vite, puis la vie commune en Suisse romande. Six ans plus tard, en 2018, elle dépose une demande de naturalisation. Jusque-là, un parcours classique sur le papier, à ceci près que l’administration helvète n’aime pas les zones grises et qu’une dénonciation anonyme va faire basculer le dossier.

Car au moment où les autorités s’intéressent au couple, la jeune femme est enceinte. Problème, et pas des moindres: son mari souffre d’un cancer des testicules qui a conduit à leur ablation, sans recours déclaré à une fécondation in vitro. Auditionnée, elle finit par expliquer que le père biologique est un ami d’enfance vietnamien, venu en Suisse, avec l’accord du mari. L’ami, lui, reste sur place, coincé ensuite par la période Covid. Les trois se retrouvent à vivre dans des logements attenants, même porte d’entrée, le mari dans un studio pour raisons de santé, l’épouse et l’ami dans l’appartement avec le bébé. Les intéressés plaident la version d’un arrangement ponctuel, « à visée procréatrice ».

Quand l’intime rattrape l’administratif

L’automne 2020 change encore la donne: l’époux suisse meurt brutalement. Veuve à 26 ans, la jeune femme maintient sa demande, la loi suisse ouvrant la naturalisation au conjoint survivant quand il n’existe pas de « doutes fondés » sur le mariage. Or les doutes s’empilent. Elle est aussi condamnée pour avoir hébergé l’ami en situation irrégulière, ce qui pèse dans l’examen du dossier. Les auditions se poursuivent, jusqu’en 2024, et la version officielle des protagonistes évolue: ils affirment être en couple depuis « avril-mai 2021 » et ont eu deux autres enfants entre-temps.

Saisi, le tribunal administratif fédéral ne suit pas la requérante. Dans sa décision, il estime que la relation avec l’ami d’enfance « dépassait le cadre d’une sexualité à seule visée procréative » et comportait une dimension affective jugée incompatible avec une communauté conjugale « étroite et exclusive » au sens attendu par l’administration. Résultat, pas de passeport suisse pour la veuve, aujourd’hui trentenaire, même si elle conserve un titre de séjour comme mère de son premier enfant, légalement rattaché au mari défunt. Reste un dossier qui dit beaucoup de la Suisse des naturalisations, celle où la cohérence d’un récit compte presque autant que les papiers, et où la frontière entre vie privée et exigence administrative se révèle parfois étonnamment mince.