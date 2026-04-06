Festival de Londres : la venue de Kanye West déclenche une vive polémique politique

La programmation du rappeur américain Kanye West au Festival Wireless de Londres provoque une controverse majeure au Royaume-Uni, jusque dans les plus hautes sphères de l’État.

Prévu pour se produire en juillet, l’artiste, désormais connu sous le nom de Ye, cristallise les critiques en raison de ses prises de position passées, marquées par des propos antisémites et des références jugées inacceptables. Le Premier ministre britannique Keir Starmer lui-même a dénoncé une décision « profondément inquiétante », appelant à une vigilance ferme face à toute forme d’antisémitisme.

Une pression politique et économique croissante

Au-delà du gouvernement, plusieurs responsables publics et organisations ont exprimé leur opposition à cette programmation, dénonçant la banalisation de discours extrêmes dans l’espace culturel. Le maire de Londres ainsi que des associations engagées contre l’antisémitisme ont également pris position.

La polémique a rapidement eu des conséquences concrètes. Plusieurs sponsors majeurs ont décidé de se retirer de l’événement, estimant ne pas pouvoir être associés à cette situation. Un signal fort qui fragilise l’organisation du festival et illustre l’impact économique immédiat de ces controverses.

Entre liberté artistique et responsabilité publique

Malgré les critiques, les organisateurs n’ont pas encore réagi officiellement, laissant planer une incertitude sur le maintien de la programmation. L’artiste, déjà au cœur de nombreuses polémiques ces dernières années, continue néanmoins d’attirer un public important, ce qui explique en partie sa présence dans de grands événements internationaux.

Cette affaire relance un débat plus large : jusqu’où peut aller la liberté artistique lorsque les propos tenus par un artiste heurtent gravement les valeurs fondamentales ? Entre exigence morale et logique commerciale, les acteurs culturels se retrouvent face à une ligne de crête de plus en plus étroite.