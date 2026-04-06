Pérou : Keiko Fujimori en tête des sondages à une semaine d’une élection sous haute tension

La candidate de droite Keiko Fujimori arrive en tête des intentions de vote à une semaine de l’élection présidentielle au Pérou, selon trois sondages publiés dimanche. Cette avance la place en position favorable à l’approche d’un scrutin particulièrement fragmenté.

Dans cette élection marquée par un nombre record de 35 candidats, aucun prétendant ne semble en mesure d’obtenir la majorité absolue dès le premier tour. Un second tour apparaît donc comme hautement probable et devrait se tenir le 7 juin.

Keiko Fujimori, figure politique majeure du pays et déjà candidate à plusieurs reprises, bénéficie d’une base électorale solide. Sa progression dans les sondages intervient dans un contexte de forte incertitude politique et de défiance persistante envers les institutions.

La multiplication des candidatures reflète une scène politique profondément divisée, où aucun camp ne parvient à s’imposer clairement. Cette dispersion des voix pourrait jouer en faveur des candidats les mieux installés, capables de se qualifier pour le second tour.

À l’approche du scrutin, les électeurs péruviens s’apprêtent à trancher dans un climat de tension et d’instabilité, avec un enjeu majeur : désigner un président capable de gouverner un pays confronté à des crises politiques récurrentes.