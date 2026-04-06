États-Unis : les agriculteurs serrent la vis sur les machines face à une saison jugée peu rentable

À l’approche d’une saison agricole incertaine, les agriculteurs nord-américains réduisent leurs investissements dans les machines agricoles, confrontés à une hausse des coûts et à des prix des récoltes jugés insuffisants. Cette prudence reflète les difficultés croissantes du secteur dans un environnement économique tendu.

Selon les acteurs de l’industrie, les prix des équipements agricoles ont fortement augmenté, notamment en raison des droits de douane appliqués à l’acier, à l’aluminium et aux produits finis. Ces hausses pèsent sur les décisions d’achat des exploitants, qui préfèrent retarder ou limiter leurs dépenses.

Dans le même temps, les revenus agricoles restent sous pression en raison de prix des récoltes relativement bas, ce qui réduit les marges et complique les perspectives de rentabilité. Face à cette situation, de nombreux agriculteurs privilégient des stratégies de réduction des coûts pour tenter de maintenir l’équilibre financier.

Certains misent notamment sur l’augmentation des surfaces cultivées, en particulier pour des cultures comme le maïs, afin d’atteindre le seuil de rentabilité malgré un contexte défavorable. Cette approche illustre les ajustements opérés par le secteur pour faire face à la conjoncture.

L’industrie des machines agricoles appelle de son côté à un allègement des droits de douane afin de réduire les coûts de production et de relancer la demande. En attendant, les agriculteurs continuent de naviguer dans un environnement marqué par l’incertitude et des perspectives économiques fragiles.