États-Unis : la Cour suprême ouvre la voie à l’abandon des poursuites contre Steve Bannon

La Cour suprême des États-Unis a ouvert la voie à l’abandon des poursuites pénales visant Steve Bannon, ancien conseiller influent de Donald Trump, dans une affaire liée à son refus de coopérer avec une enquête du Congrès. Cette décision marque un tournant judiciaire dans un dossier hautement politique.

Les juges ont annulé la décision d’une juridiction inférieure qui avait confirmé la condamnation de Steve Bannon en 2022 pour outrage au Congrès. Il lui était reproché d’avoir refusé de transmettre des documents et de témoigner devant une commission enquêtant sur l’attaque du Capitole du 6 janvier 2021.

Cette décision permet désormais au ministère de la Justice d’aller de l’avant dans sa volonté de classer l’affaire. Dans des documents judiciaires, les autorités ont estimé que l’abandon des poursuites était « dans l’intérêt de la justice », une position déjà défendue devant une juridiction de première instance.

Steve Bannon avait été condamné à une peine de quatre mois de prison, qu’il a purgée dans un établissement fédéral à sécurité minimale dans le Connecticut, après que la Cour suprême eut refusé en 2024 de suspendre son incarcération pendant l’examen de son recours.

Figure médiatique de la droite américaine et proche allié de Donald Trump, Steve Bannon reste au cœur de nombreuses controverses politiques et judiciaires. Cette évolution judiciaire pourrait avoir des répercussions sur les débats autour des pouvoirs du Congrès et de l’exécutif aux États-Unis.