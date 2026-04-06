Carburants : Emmaüs alerte sur l’impact de la hausse des prix pour les associations

Face à la hausse des prix du carburant liée aux tensions au Moyen-Orient, Emmaüs Solidarité appelle les pouvoirs publics à inclure le secteur associatif dans les dispositifs d’aide. L’organisation souligne ne bénéficier à ce stade d’aucune mesure spécifique, contrairement à d’autres secteurs déjà soutenus.

Son directeur général insiste sur la nécessité d’une concertation rapide entre les ministères et les acteurs de terrain, afin d’apporter des réponses adaptées aux structures d’aide sociale. Les associations demandent à être intégrées aux dispositifs d’accompagnement en cours de réflexion.

Un impact direct sur le fonctionnement quotidien

L’augmentation des coûts énergétiques pèse directement sur les activités de l’association, notamment en raison de l’utilisation d’une flotte de véhicules et des besoins logistiques liés à l’aide alimentaire. Cette situation pourrait entraîner une hausse des dépenses et fragiliser certains services.

Emmaüs Solidarité s’inquiète également des conséquences pour ses bénévoles, dont les déplacements deviennent plus coûteux. L’organisation redoute que cette pression financière n’affecte à terme sa capacité à intervenir auprès des publics les plus vulnérables.