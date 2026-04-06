Oracle recrute une nouvelle directrice financière issue de Schneider Electric

Le groupe américain Oracle a annoncé la nomination d’Hilary Maxson au poste de directrice financière, avec une prise de fonction immédiate. Elle succède à Doug Kehring, en poste depuis six mois, qui va se recentrer sur des activités commerciales au sein de l’entreprise.

Cette dirigeante expérimentée, passée notamment par Schneider Electric, arrive dans un contexte stratégique pour Oracle, marqué par une accélération des investissements dans le cloud et l’intelligence artificielle, deux piliers de croissance pour le groupe.

Un profil pour accompagner les investissements dans l’IA

L’entreprise fait face à des besoins financiers importants liés au développement de ses infrastructures technologiques. Ces investissements massifs suscitent des interrogations sur le niveau d’endettement du groupe, dans un secteur en pleine transformation.

Hilary Maxson a indiqué vouloir assurer la continuité des investissements tout en créant de la valeur sur le long terme, à la fois pour les clients et les actionnaires. Sa nomination s’inscrit dans une volonté de renforcer la gestion financière d’Oracle dans une phase d’expansion.