Des prénoms courts et classiques dominent les tendances en 2025

En 2025, les choix de prénoms en France confirment des tendances déjà bien installées : les parents privilégient des prénoms courts, simples et faciles à prononcer, souvent portés par des valeurs intemporelles. Les influences internationales restent également marquées, avec des prénoms compréhensibles dans plusieurs langues.

Du côté des filles, plusieurs prénoms s’imposent nettement. Parmi les plus donnés figurent notamment Jade, Emma, Louise, Ambre, Alice ou encore Lina. Des prénoms comme Rose, Anna, Mia ou Chloé continuent aussi de séduire, confirmant un équilibre entre modernité et tradition.

Une stabilité marquée des prénoms masculins en 2025

Chez les garçons, les tendances suivent la même logique : Gabriel, Léo et Raphaël restent en tête, accompagnés de prénoms comme Louis, Noah ou Arthur. Ces prénoms, souvent courts ou bibliques, s’inscrivent dans une continuité et rassurent par leur caractère intemporel.

Globalement, les classements 2025 montrent une forte stabilité : les prénoms déjà populaires ces dernières années dominent encore, avec peu de bouleversements majeurs. Le retour des prénoms classiques, combiné à une ouverture internationale, continue de structurer les choix des parents.