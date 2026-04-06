Pâques à Windsor : la famille royale réunie autour de Charles III, sans le prince Andrew

Le roi Charles III et la reine Camilla ont assisté dimanche à la traditionnelle messe de Pâques au château de Windsor, entourés de plusieurs membres de la famille royale britannique, dans un contexte marqué par l’absence remarquée du prince Andrew et de ses proches.

Le souverain, qui est également gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre, participait à cet office religieux majeur du calendrier royal. La cérémonie s’est tenue à la chapelle Saint-Georges, lieu emblématique des grandes célébrations de la monarchie.

Le prince William, héritier du trône, était présent aux côtés de son épouse Catherine et de leurs trois enfants. D’autres membres de la famille royale ont également pris part à l’événement, notamment le prince Edward et Anne, la princesse royale.

À leur arrivée, Charles III et Camilla ont été accueillis par le doyen de Windsor, Christopher Cocksworth. La reine portait pour l’occasion un manteau et un chapeau rouges, marquant cette célébration importante dans la tradition anglicane.

L’absence du prince Andrew, déjà en retrait de la vie publique, a toutefois attiré l’attention. Ni lui ni les membres de sa famille n’étaient présents à cette messe, soulignant son éloignement persistant des engagements officiels de la monarchie britannique.