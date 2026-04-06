Hongrie : les jeunes électeurs se détournent d’Orbán et menacent de quitter le pays

Une part croissante de la jeunesse hongroise tourne le dos au Premier ministre Viktor Orbán, certains allant jusqu’à affirmer qu’ils quitteront le pays en cas de nouvelle victoire électorale du dirigeant conservateur. Ce rejet générationnel pourrait peser lourd dans un scrutin à venir particulièrement disputé.

Face au vétéran du pouvoir, un jeune challenger semble en mesure de mobiliser cette frange de l’électorat en quête de renouveau. De nombreux jeunes expriment leur lassitude vis-à-vis du gouvernement en place, évoquant des préoccupations liées à la corruption, à la crise du logement et à la dégradation des services publics.

Ce désenchantement s’inscrit dans une tendance plus large d’émigration des jeunes Hongrois, attirés par de meilleures perspectives économiques et sociales à l’étranger. Plusieurs témoignages recueillis évoquent un sentiment d’impasse, renforçant l’idée d’un départ comme seule issue.

Le parti au pouvoir, le Fidesz, autrefois perçu comme un mouvement de jeunesse, semble désormais en décalage avec les attentes des nouvelles générations. Cette évolution illustre une fracture croissante entre une partie de la population et un pouvoir en place depuis plus d’une décennie.

À l’approche des élections, cette mobilisation des jeunes pourrait redistribuer les cartes politiques en Hongrie. Toutefois, l’issue reste incertaine, dans un pays où le Premier ministre conserve une base électorale solide et un contrôle important sur la scène politique.