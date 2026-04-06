Jamie Dimon alerte : une guerre avec l’Iran pourrait faire flamber l’inflation et les taux

Le patron de JPMorgan, Jamie Dimon, a mis en garde contre les conséquences économiques majeures qu’aurait un conflit avec l’Iran, estimant qu’une escalade militaire pourrait provoquer une hausse durable de l’inflation et des taux d’intérêt au-delà des anticipations actuelles.

Dans sa lettre annuelle adressée aux actionnaires de JPMorgan Chase, le dirigeant a souligné que des tensions accrues au Moyen-Orient risqueraient d’entraîner des chocs sur les prix du pétrole et des matières premières. Ces perturbations pourraient, selon lui, maintenir une pression inflationniste persistante à l’échelle mondiale.

Cet avertissement intervient dans un contexte de montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran. Le président américain Donald Trump a récemment accentué la pression sur Téhéran, menaçant de viser des infrastructures clés si le pays ne rouvrait pas le détroit d’Ormuz, une artère stratégique pour le commerce énergétique mondial.

Jamie Dimon estime que ces risques géopolitiques pourraient bouleverser les prévisions économiques, notamment en forçant les banques centrales à maintenir des taux d’intérêt élevés plus longtemps que prévu. Une telle évolution pèserait sur la croissance et le coût du crédit pour les entreprises et les ménages.

Par ailleurs, le dirigeant a relativisé les risques liés au crédit privé, jugeant peu probable qu’il constitue une menace systémique à court terme. Il a toutefois critiqué certaines régulations financières américaines, notamment les révisions des règles de Bâle III et les surtaxes appliquées aux grandes banques, qu’il qualifie de « défectueuses ».

Ces déclarations reflètent les inquiétudes croissantes des milieux financiers face à un environnement international incertain, où les tensions géopolitiques pourraient rapidement se traduire par des répercussions économiques globales.