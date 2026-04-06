Carburants : la majorité ouvre la porte à une taxation des profits pétroliers

Le débat sur le coût de l’énergie refait surface au sommet de l’État. Le député Renaissance Karl Olive s’est déclaré favorable à une taxation des profits des grands groupes pétroliers, dans un contexte de hausse persistante des prix à la pompe.

Invité sur TF1, l’élu a plaidé pour une approche « pragmatique », estimant que les bénéfices réalisés par certains acteurs du secteur énergétique pourraient justifier une contribution exceptionnelle.

Une pression croissante face à la flambée des prix

Cette prise de position intervient alors que la hausse des cours du pétrole, liée aux tensions internationales, pèse directement sur le pouvoir d’achat des Français comme des habitants des Outre-mer, particulièrement vulnérables aux variations du prix des carburants.

Elle traduit aussi une évolution au sein de la majorité, jusqu’ici réticente à cibler directement les grandes entreprises énergétiques, dans un contexte où la question du partage de l’effort économique devient centrale. Reste désormais à savoir si cette ouverture politique se traduira par des mesures concrètes, dans un équilibre toujours délicat entre soutien aux ménages et maintien de l’attractivité économique.