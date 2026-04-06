Canada : le secteur des services s’enfonce, plombé par les incertitudes liées à la guerre

L’activité du secteur des services au Canada s’est contractée pour le cinquième mois consécutif en mars, affectée par les incertitudes géopolitiques et la hausse des coûts, selon les dernières données publiées par S&P Global. Cette tendance illustre un ralentissement persistant de l’économie dans un contexte international tendu.

L’indice PMI des services a atteint 47,2 en mars, contre 46,5 en février. Bien qu’il s’agisse de son niveau le plus élevé depuis cinq mois, il reste en dessous du seuil de 50, qui marque la limite entre expansion et contraction de l’activité économique.

Selon les analystes, l’incertitude liée à la guerre au Moyen-Orient a incité de nombreux clients à retarder leurs décisions, entraînant une baisse des nouvelles commandes pour les entreprises du secteur. Cette prudence des acteurs économiques pèse directement sur la dynamique de croissance.

Parallèlement, la hausse des prix du carburant a contribué à augmenter les coûts d’exploitation des entreprises, accentuant la pression sur leurs marges. Cette combinaison de demande affaiblie et de coûts en hausse complique la situation pour de nombreux prestataires de services.

Ces données interviennent dans un contexte économique délicat pour le Canada, où les entreprises doivent composer avec un environnement mondial incertain et des perspectives de croissance fragilisées.