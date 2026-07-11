Attentat de Monaco : l’Ukraine réclame une enquête conjointe après la mort d’un suspect clé

L’Ukraine souhaite renforcer sa coopération avec Monaco dans l’enquête sur l’attentat à la bombe qui a visé un homme d’affaires d’origine ukrainienne. Le procureur général ukrainien, Ruslan Kravchenko, a annoncé vendredi avoir échangé avec son homologue monégasque afin de faire avancer les investigations sur cette affaire très médiatisée.

Dans un message publié sur Telegram, Ruslan Kravchenko a indiqué que ces consultations intervenaient alors que les autorités des deux pays poursuivent leurs investigations sur l’attentat. Il a notamment proposé la création d’un groupe d’enquête conjoint afin de coordonner les efforts des services judiciaires ukrainiens et monégasques.

Cette demande intervient quelques jours après la découverte, mardi, du corps d’un suspect considéré comme un acteur majeur de l’affaire, retrouvé près de la capitale ukrainienne, Kyiv. Les circonstances de sa mort n’ont pas été précisées dans la déclaration du procureur général.

Les autorités ukrainiennes estiment qu’une coopération étroite entre les deux pays est essentielle pour établir les responsabilités, identifier d’éventuels complices et faire toute la lumière sur cet attentat. L’enquête se poursuit, tandis que les procureurs des deux États poursuivent leurs échanges sur les prochaines étapes de la procédure.