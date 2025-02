Luc Besson et Sarah Saldmann en couple

C’est une romance aussi inattendue que médiatique que révèle Paris Match : Luc Besson, réalisateur emblématique du cinéma français, et Sarah Saldmann, avocate et chroniqueuse cash des plateaux télé, filent le parfait amour. Les deux ont été aperçus en balade dans les rues de Paris, après un déjeuner dans le quartier Saint-Honoré, affichant leur complicité sans chercher à se cacher.

Leur rencontre remonte au 28 septembre 2023, sur le plateau des Grandes Gueules de RMC, où Sarah Saldmann s’était étonnamment montrée élogieuse envers DogMan, le dernier film du cinéaste. Un échange loin d’être anodin pour Luc Besson, qui sortait alors d’un long combat judiciaire après avoir été accusé – puis blanchi – dans une affaire de viol. Face à lui, la chroniqueuse n’avait pas mâché ses mots : « Votre accusatrice vous a pourri la vie, mais elle a aussi manqué de respect aux vraies victimes. » Une prise de position tranchée qui avait sans doute marqué le réalisateur.

À première vue, tout semble les opposer. Lui, enfant prodige du 7e art, a marqué le cinéma avec des héroïnes fortes et indépendantes ; elle, fille du médecin médiatique Frédéric Saldmann, s’est imposée dans le paysage médiatique par ses prises de position clivantes, assumant son goût pour le luxe et défendant une vision très traditionnelle de la galanterie. Pourtant, ils partagent une même allergie au politiquement correct et aux mouvements #MeToo qu’ils jugent excessifs.

Si Luc Besson a vu son empire s’effondrer ces dernières années – sa société EuropaCorp cédée à un créancier, sa prestigieuse école de cinéma fermée, et même son île privée mise en vente –, Sarah Saldmann, elle, a multiplié les apparitions sur les chaînes d’information, s’imposant comme l’une des voix les plus polarisantes du PAF. En décembre dernier, elle a même été sanctionnée par l’Ordre des avocats pour « manquement aux principes de délicatesse et de modération ». Une tempête qui ne l’a pas empêchée de continuer à cultiver son image de femme libre et indépendante.

Une indépendance qui n’exclut pas une certaine vision du couple : « On m’a toujours traitée comme une princesse », confiait-elle en janvier sur Europe 1, insistant sur l’importance de la galanterie. Une vision qui, manifestement, n’a pas effrayé Luc Besson. Si leur histoire semble récente, elle s’inscrit dans une dynamique qui pourrait bien durer : « Je n’ai eu que des relations longues », a-t-elle récemment confié. Un nouveau chapitre inattendu pour le réalisateur, qui, après avoir occupé la chronique judiciaire, fait désormais parler de lui pour sa vie amoureuse.