Un mardi quasi estival : soleil, chaleur et vents du sud au rendez-vous

Le soleil s’impose largement ce mardi sur l’ensemble de la France, dans un contexte anticyclonique très favorable. Du matin au soir, le ciel reste souvent dégagé, même si quelques nuages bas persistent près de la Méditerranée et sur certaines zones du littoral atlantique.

La journée est marquée par une nette hausse des températures, avec une moyenne de 25°C à l’échelle du pays, soit des niveaux dignes d’un mois de juin. Après une matinée encore fraîche avec 4 à 10°C, les maximales grimpent rapidement entre 23 et 26°C, offrant une ambiance pleinement estivale sur la plupart des régions.

Ce redoux s’accompagne d’un renforcement des vents dans le sud, notamment le vent d’autan et le marin, sous l’effet d’un flux de sud entre une dépression située sur l’Espagne et un anticyclone positionné sur l’Allemagne. Une configuration qui confirme l’installation durable d’un temps chaud et ensoleillé.